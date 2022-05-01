Коронавирус - статистика ковид 19 на 17 сентября 2022 в России, Москве и мире

На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса на 17 сентября в России



За сутки число заражений в России составило 58 305 человек (4 216 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 382 344 человека. Умерли за сутки в России 107 человек.



Статистика ковида на 17 сентября в Москве



В Москве за сутки заразились 7 077 человек (за все время - 3 141 179). 28 человек умерли от коронавируса в Москве.



Статистика COVID-19 на 17 сентября в мире



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 453 662. За все время в мире заразились 611 418 301 человек. За сутки умер 1 943 человека (всего - 6 524 803).