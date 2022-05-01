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Коронавирус - статистика ковид 19 на 18 сентября 2022 в России, Москве и мире


На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса на 18 сентября в России

За сутки число заражений в России составило 56 751 человек (2 232 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 439 095 человек. Умер за сутки в России 101 человек.

Статистика ковида на 18 сентября в Москве

В Москве за сутки заразились 5 884 человека (за все время - 3 147 063). 29 человек умерли от коронавируса в Москве.

Статистика COVID-19 на 18 сентября в мире

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 282 339. За все время в мире заразились 611 702 605 человек. За сутки умер 621 человек (всего - 6 525 468).









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