Коронавирус - статистика ковид 19 на 18 сентября 2022 в России, Москве и мире

На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса на 18 сентября в России



За сутки число заражений в России составило 56 751 человек (2 232 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 439 095 человек. Умер за сутки в России 101 человек.



Статистика ковида на 18 сентября в Москве



В Москве за сутки заразились 5 884 человека (за все время - 3 147 063). 29 человек умерли от коронавируса в Москве.



Статистика COVID-19 на 18 сентября в мире



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 282 339. За все время в мире заразились 611 702 605 человек. За сутки умер 621 человек (всего - 6 525 468).