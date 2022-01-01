Коронавирус - статистика ковид 19 на 19 сентября 2022 в России, Москве и мире

На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса на 19 сентября в России



За сутки число заражений в России составило 49 488 человек (2 054 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 488 583 человека. Умер за сутки в России 91 человек.



Статистика ковида на 19 сентября в Москве



В Москве за сутки заразились 4 115 человек (за все время - 3 151 178). 27 человек умерли от коронавируса в Москве.



Статистика COVID-19 на 19 сентября в мире



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 252 818. За все время в мире заразились 611 966 110 человек. За сутки умер 509 человек (всего - 6 526 128).