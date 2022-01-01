Коронавирус - статистика ковид 19 на 20 сентября 2022 в России, Москве и мире

На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса на 20 сентября в России



За сутки число заражений в России составило 46 474 человека (4 651 госпитализация). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 535 057 человек. Умерли за сутки в России 98 человек.



Статистика ковида на 20 сентября в Москве



В Москве за сутки заразились 4 171 человек (за все время - 3 155 349). 21 человек умер от коронавируса в Москве.



Статистика COVID-19 на 20 сентября в мире



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 439 815. За все время в мире заразились 612 406 616 человек. За сутки умер 1 422 человека (всего - 6 527 572).