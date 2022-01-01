Коронавирус - статистика ковид 19 на 22 сентября 2022 в России, Москве и мире

На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса на 22 сентября в России



За сутки число заражений в России составило 53 457 человек (3 719 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 641 559 человек. Умерли за сутки в России 106 человек.



Статистика ковида на 22 сентября в Москве



В Москве за сутки заразились 5 994 человека (за все время - 3 167 990). 29 человек умерли от коронавируса в Москве.



Статистика COVID-19 на 22 сентября в мире



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 511 811. За все время в мире заразились 613 459 887 человек. За сутки умер 1 901 человек (всего - 6 531 176).