Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Коронавирус - статистика ковид 19 на 22 сентября 2022 в России, Москве и мире


На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса на 22 сентября в России

За сутки число заражений в России составило 53 457 человек (3 719 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 641 559 человек. Умерли за сутки в России 106 человек.

Статистика ковида на 22 сентября в Москве

В Москве за сутки заразились 5 994 человека (за все время - 3 167 990). 29 человек умерли от коронавируса в Москве.

Статистика COVID-19 на 22 сентября в мире

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 511 811. За все время в мире заразились 613 459 887 человек. За сутки умер 1 901 человек (всего - 6 531 176).









  • Какой сегодня праздник 15 сентября 2022 в России
  • Какой сегодня праздник 13 сентября 2022 в России. Какой православный праздн ...
  • Михаил Горбачев - биография, возраст, сколько лет, когда умер, когда был пр ...
  • Сколько ресторанов McDonald's (Макдоналдс) работало в России
  • Четыре велопарада запланированы в Москве в 2016 году
    •




    Чемпионы мира по футболу

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 22 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 11-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Кубок Первого канала по хоккею 2022. Расписание матчей, участники

    Кубок Первого канала по хоккею 2022

    Кубок Первого канала по хоккею, пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

    500 голов в НХЛ. Овечкин и другие

    Овечкин 500 голов в НХЛ

    Из российских хоккеистов только нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достиг рубежа в 500 голов за карьеру. Овечкин стал 6-м европейцем, преодолевшим эту отметку.











    Подлежащие мобилизации в России 2022. Кого призовут, максимальный возраст призыва
    Какой праздник 24 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в России
    Народные приметы на 24 сентября 2022 года
    Расписание трансляций контрольных прокатов по фигурному катанию 2022/2023
    Рыбы - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года
    Козерог - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года
    Скорпион - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года
    Весы - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года
    Дева - самый точный гороскоп на 24 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru