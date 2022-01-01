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Коронавирус - статистика ковид 19 на 23 сентября 2022 в России, Москве и мире


На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса на 23 сентября в России

За сутки число заражений в России составило 53 335 человек (3 915 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 694 894 человека. Умерли за сутки в России 104 человека.

Статистика ковида на 23 сентября в Москве

В Москве за сутки заразились 4 923 человека (за все время - 3 172 913). 28 человек умерли от коронавируса в Москве.

Статистика COVID-19 на 23 сентября в мире

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 610 461. За все время в мире заразились 614 089 140 человек. За сутки умер 2 435 человек (всего - 6 533 800).









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