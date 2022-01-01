Коронавирус - статистика ковид 19 на 24 сентября 2022 в России, Москве и мире

На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса на 24 сентября в России



За сутки число заражений в России составило 51 269 человек (3 528 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 746 163 человека. Умерли за сутки в России 111 человек.



Статистика ковида на 24 сентября в Москве



В Москве за сутки заразились 4 101 человек (за все время - 3 177 014). 31 человек умер от коронавируса в Москве.



Статистика COVID-19 на 24 сентября в мире



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 513 736. За все время в мире заразились 614 605 561 человек. За сутки умерли 1 806 человек (всего - 6 535 629).