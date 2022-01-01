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Коронавирус - статистика ковид 19 на 25 сентября 2022 в России, Москве и мире


На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса на 25 сентября в России

За сутки число заражений в России составило 46 758 человек (1 936 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 792 921 человек. Умерли за сутки в России 95 человек.

Статистика ковида на 25 сентября в Москве

В Москве за сутки заразились 3 409 человек (за все время - 3 180 423). 29 человек умерли от коронавируса в Москве.

Статистика COVID-19 на 25 сентября в мире

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 259 956. За все время в мире заразились 614 866 667 человек. За сутки умерли 688 человек (всего - 6 536 334).









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