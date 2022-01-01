Коронавирус - статистика ковид 19 на 25 сентября 2022 в России, Москве и мире

На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса на 25 сентября в России



За сутки число заражений в России составило 46 758 человек (1 936 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 792 921 человек. Умерли за сутки в России 95 человек.



Статистика ковида на 25 сентября в Москве



В Москве за сутки заразились 3 409 человек (за все время - 3 180 423). 29 человек умерли от коронавируса в Москве.



Статистика COVID-19 на 25 сентября в мире



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 259 956. За все время в мире заразились 614 866 667 человек. За сутки умерли 688 человек (всего - 6 536 334).