Коронавирус - статистика ковид 19 на 26 сентября 2022 в России, Москве и мире

На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса на 26 сентября в России



За сутки число заражений в России составило 40 188 человек (1 526 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 833 109 человек. Умерли за сутки в России 85 человек.



Статистика ковида на 26 сентября в Москве



В Москве за сутки заразились 2 438 человек (за все время - 3 182 861). 27 человек умерли от коронавируса в Москве.



Статистика COVID-19 на 26 сентября в мире



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 221 738. За все время в мире заразились 615 090 745 человек. За сутки умерли 456 человек (всего - 6 536 843).