На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и Московской области на 25 октября 2022 года.



Статистика коронавируса в России на 25 октября



Заражений за сутки - 6 578.



Госпитализации - 1 576.



Количество смертей - 84.



Статистика коронавируса в Москве на 25 октября



Заражений за сутки - 501.



Госпитализации - 136.



Количество смертей - 13.



Статистика коронавируса в Московской области на 25 октября



Заражений за сутки - 85.



Госпитализации - 54.



Количество смертей - 0.