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Коронавирус - статистика на 25 октября 2022 в России, Москве и Московской области


На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и Московской области на 25 октября 2022 года.

Статистика коронавируса в России на 25 октября

Заражений за сутки - 6 578.

Госпитализации - 1 576.

Количество смертей - 84.

Статистика коронавируса в Москве на 25 октября

Заражений за сутки - 501.

Госпитализации - 136.

Количество смертей - 13.

Статистика коронавируса в Московской области на 25 октября

Заражений за сутки - 85.

Госпитализации - 54.

Количество смертей - 0.









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