На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и Московской области на 25 октября 2022 года.
Статистика коронавируса в России на 25 октября
Заражений за сутки - 6 578.
Госпитализации - 1 576.
Количество смертей - 84.
Статистика коронавируса в Москве на 25 октября
Заражений за сутки - 501.
Госпитализации - 136.
Количество смертей - 13.
Статистика коронавируса в Московской области на 25 октября
Заражений за сутки - 85.
Госпитализации - 54.
Количество смертей - 0.