На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и Московской области на 26 октября 2022 года.



Статистика коронавируса в России на 26 октября



Заражений за сутки - 7 518.



Госпитализации - 1 451.



Количество смертей - 80.



Статистика коронавируса в Москве на 26 октября



Заражений за сутки - 1 039.



Госпитализации - 119.



Количество смертей - 11.



Статистика коронавируса в Московской области на 26 октября



Заражений за сутки - 186.



Госпитализации - 48.



Количество смертей - 0.