На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и Московской области на 26 октября 2022 года.
Статистика коронавируса в России на 26 октября
Заражений за сутки - 7 518.
Госпитализации - 1 451.
Количество смертей - 80.
Статистика коронавируса в Москве на 26 октября
Заражений за сутки - 1 039.
Госпитализации - 119.
Количество смертей - 11.
Статистика коронавируса в Московской области на 26 октября
Заражений за сутки - 186.
Госпитализации - 48.
Количество смертей - 0.