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Коронавирус - статистика на 26 октября 2022 в России, Москве и Московской области


На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и Московской области на 26 октября 2022 года.

Статистика коронавируса в России на 26 октября

Заражений за сутки - 7 518.

Госпитализации - 1 451.

Количество смертей - 80.

Статистика коронавируса в Москве на 26 октября

Заражений за сутки - 1 039.

Госпитализации - 119.

Количество смертей - 11.

Статистика коронавируса в Московской области на 26 октября

Заражений за сутки - 186.

Госпитализации - 48.

Количество смертей - 0.









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