На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и Московской области на 27 октября 2022 года.



Статистика коронавируса в России на 27 октября



Заражений за сутки - 7 849.



Госпитализации - 1 316.



Количество смертей - 82.



Статистика коронавируса в Москве на 27 октября



Заражений за сутки - 928.



Госпитализации - 106.



Количество смертей - 12.



Статистика коронавируса в Московской области на 27 октября



Заражений за сутки - 289.



Госпитализации - 53.



Количество смертей - 0.