На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и Московской области на 27 октября 2022 года.
Статистика коронавируса в России на 27 октября
Заражений за сутки - 7 849.
Госпитализации - 1 316.
Количество смертей - 82.
Статистика коронавируса в Москве на 27 октября
Заражений за сутки - 928.
Госпитализации - 106.
Количество смертей - 12.
Статистика коронавируса в Московской области на 27 октября
Заражений за сутки - 289.
Госпитализации - 53.
Количество смертей - 0.