На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и Московской области на 28 октября 2022 года.



Статистика коронавируса в России на 28 октября



Заражений за сутки - 7 606.



Госпитализации - 1 268.



Количество смертей - 78.



Статистика коронавируса в Москве на 28 октября



Заражений за сутки - 762.



Госпитализации - 116.



Количество смертей - 9.



Статистика коронавируса в Московской области на 28 октября



Заражений за сутки - 243.



Госпитализации - 28.



Количество смертей - 1.