На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и Московской области на 28 октября 2022 года.
Статистика коронавируса в России на 28 октября
Заражений за сутки - 7 606.
Госпитализации - 1 268.
Количество смертей - 78.
Статистика коронавируса в Москве на 28 октября
Заражений за сутки - 762.
Госпитализации - 116.
Количество смертей - 9.
Статистика коронавируса в Московской области на 28 октября
Заражений за сутки - 243.
Госпитализации - 28.
Количество смертей - 1.