Коронавирус - статистика на сегодня 29 октября 2022 в России, Москве и Московской области

На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и Московской области на 29 октября 2022 года.
Статистика коронавируса в России на 29 октября
Заражений за сутки - 7 107.
Госпитализации - 1 330.
Количество смертей - 79.
Статистика коронавируса в Москве на 29 октября
Заражений за сутки - 759.
Госпитализации - 138.
Количество смертей - 13.
Статистика коронавируса в Московской области на 29 октября
Заражений за сутки - 231.
Госпитализации - 41.
Количество смертей - 0.