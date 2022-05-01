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Коронавирус - статистика на сегодня 29 октября 2022 в России, Москве и Московской области


На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и Московской области на 29 октября 2022 года.

Статистика коронавируса в России на 29 октября

Заражений за сутки - 7 107.

Госпитализации - 1 330.

Количество смертей - 79.

Статистика коронавируса в Москве на 29 октября

Заражений за сутки - 759.

Госпитализации - 138.

Количество смертей - 13.

Статистика коронавируса в Московской области на 29 октября

Заражений за сутки - 231.

Госпитализации - 41.

Количество смертей - 0.









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