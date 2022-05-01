Коронавирус - статистика на сегодня 29 октября 2022 в России, Москве и Московской области

На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и Московской области на 29 октября 2022 года.



Статистика коронавируса в России на 29 октября



Заражений за сутки - 7 107.



Госпитализации - 1 330.



Количество смертей - 79.



Статистика коронавируса в Москве на 29 октября



Заражений за сутки - 759.



Госпитализации - 138.



Количество смертей - 13.



Статистика коронавируса в Московской области на 29 октября



Заражений за сутки - 231.



Госпитализации - 41.



Количество смертей - 0.