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Статистика коронавируса в России, Москве и мире 1 сентября 2022


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 1 сентября в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 49 761 человек (4 128 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 578 730 человек. Умерли за сутки в России 95 человек.

В Москве за сутки заразились 7 242 человека (за все время - 3 036 347). 33 человека умерл от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 791 267. За все время в мире заразились 603 055 171 человек. За сутки умерли 4 000 человек (всего - 6 494 544).









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