Статистика коронавируса в России, Москве и мире 10 сентября 2022

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 10 сентября в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 53 486 человек (3 977 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 013 781 человек. Умерли за сутки в России 97 человек.



В Москве за сутки заразились 6 325 человек (за все время - 3 090 679). 31 человек умер от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 521 112. За все время в мире заразились 607 977 873 человека. За сутки умерли 2 213 человек (всего - 6 512 542).