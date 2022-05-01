Статистика коронавируса в России, Москве и мире 11 сентября 2022

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 11 сентября в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 52 829 человек (2 185 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 066 610 человек. Умерли за сутки в России 86 человек.



В Москве за сутки заразились 6 856 человек (за все время - 3 097 535). 29 человек умер от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 316 737. За все время в мире заразились 608 297 009 человек. За сутки умерли 803 человека (всего - 6 513 387).