На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 12 сентября в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 46 488 человек (1 848 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 113 098 человек. Умер за сутки в России 81 человек.



В Москве за сутки заразились 5 133 человека (за все время - 3 102 668). 28 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 311 106. За все время в мире заразились 608 610 183 человека. За сутки умер 701 человек (всего - 6 514 130).