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Статистика коронавируса в России, Москве и мире 14 сентября 2022


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 14 сентября в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 51 735 человек (4 481 госпитализация). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 208 878 человек. Умерли за сутки в России 98 человек.

В Москве за сутки заразились 8 610 человек (за все время - 3 116 224). 26 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 531 194. За все время в мире заразились 609 658 799 человек. За сутки умер 1 910 человек (всего - 6 517 562).









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