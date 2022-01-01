Статистика коронавируса в России, Москве и мире 2 сентября 2022

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 2 сентября в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 50 952 человека (3 726 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 629 682 человека. Умерл за сутки в России 91 человек.



В Москве за сутки заразились 6 205 человек (за все время - 3 042 552). 32 человека умерл от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 656 810. За все время в мире заразились 603 711 713 человек. За сутки умерли 2 527 человек (всего - 6 497 155).