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Статистика коронавируса в России, Москве и мире 29 августа 2022


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 29 августа в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 39 658 человек (1 988 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 445 581 человек. Умерли за сутки в России 77 человек.

В Москве за сутки заразились 5 157 человек (за все время - 3 016 182). 34 человека умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 396 748. За все время в мире заразились 600 958 714 человек. За сутки умерли 944 человека (всего - 6 486 232).









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