На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 30 августа в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 37 067 человек (4 673 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 482 648 человек. Умерли за сутки в России 94 человека.



В Москве за сутки заразились 4 405 человек (за все время - 3 020 587). 32 человека умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 579 455. За все время в мире заразились 601 545 760 человек. За сутки умерли 1 921 человек (всего - 6 488 153).