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Статистика коронавируса в России, Москве и мире 30 августа 2022


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 30 августа в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 37 067 человек (4 673 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 482 648 человек. Умерли за сутки в России 94 человека.

В Москве за сутки заразились 4 405 человек (за все время - 3 020 587). 32 человека умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 579 455. За все время в мире заразились 601 545 760 человек. За сутки умерли 1 921 человек (всего - 6 488 153).









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