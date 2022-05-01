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Статистика коронавируса в России, Москве и мире 31 августа 2022


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 31 августа в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 46 321 человек (4 232 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 528 969 человек. Умерли за сутки в России 92 человека.

В Москве за сутки заразились 8 518 человек (за все время - 3 029 105). 31 человек умерл от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 711 560. За все время в мире заразились 602 264 863 человека. За сутки умерли 2 282 человек (всего - 6 490 549).









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