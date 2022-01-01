Статистика коронавируса в России, Москве и мире 5 сентября 2022

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 5 сентября в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 41 690 человек (1 830 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 771 113 человек. Умерли за сутки в России 76 человек.

В Москве за сутки заразились 4 006 человек (за все время - 3 057 617). 31 человек умер от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 367 926. За все время в мире заразились 604 390 381 человек. За сутки умерли 1 052 человека (всего - 6 495 117).