Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Статистика коронавируса в России, Москве и мире 6 сентября 2022


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 6 сентября в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 38 500 человек (4 203 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 809 613 человек. Умерли за сутки в России 95 человек.

В Москве за сутки заразились 3 916 человек (за все время - 3 061 533). 32 человека умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 198 015. За все время в мире заразились 605 588 396 человек. За сутки умерли 8 036 человек (всего - 6 503 153).









  • Какой праздник 4 сентября 2022 года. Какой церковный православный праздник ...
  • Какой праздник 3 сентября 2022 года. Какой церковный православный праздник ...
  • Самая точная погода в Москве на неделю и 10 дней
  • Сколько ресторанов McDonald's (Макдоналдс) работало в России
  • Четыре велопарада запланированы в Москве в 2016 году
    •




    Чемпионат мира по футболу 2022. Расписание и результаты матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 21 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 6 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Расписание трансляций РПЛ 2022/2023. 9-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание трансляций Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 6 и 7 сентября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 5-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начался 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.









    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 6 сентября 2022
    7 сентября - Тит Листопадник. Какой церковный и народный праздник в России
    Знаменательные события в истории, памятные даты - 7 сентября
    Знаменательные события в истории, памятные даты - 6 сентября
    Рыбы - самый точный гороскоп на 7 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 7 сентября 2022 года
    Стрелец - самый точный гороскоп на 7 сентября 2022 года
    Козерог - самый точный гороскоп на 7 сентября 2022 года
    Скорпион - самый точный гороскоп на 7 сентября 2022 года
    Весы - самый точный гороскоп на 7 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru