На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 6 сентября в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 38 500 человек (4 203 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 809 613 человек. Умерли за сутки в России 95 человек.



В Москве за сутки заразились 3 916 человек (за все время - 3 061 533). 32 человека умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 198 015. За все время в мире заразились 605 588 396 человек. За сутки умерли 8 036 человек (всего - 6 503 153).