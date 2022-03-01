Статистика коронавируса в России, Москве и мире 7 сентября 2022

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 7 сентября в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 47 958 человек (4 086 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 857 571 человек. Умерли за сутки в России 94 человека.



В Москве за сутки заразились 8 400 человек (за все время - 3 069 933). 34 человека умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 687 971. За все время в мире заразились 606 277 128 человек. За сутки умерли 2 282 человека (всего - 6 505 486).