На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 8 сентября в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 50 618 человек (3 611 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 908 189 человек. Умерли за сутки в России 93 человека.



В Москве за сутки заразились 7 896 человек (за все время - 3 077 829). 30 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 606 591. За все время в мире заразились 606 886 661 человек. За сутки умерли 2 099 человек (всего - 6 507 633).