Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Статистика коронавируса в России, Москве и мире 9 сентября 2022


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 9 сентября в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 52 106 человек (3 621 госпитализация). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 960 295 человек. Умерли за сутки в России 96 человек.

В Москве за сутки заразились 6 525 человек (за все время - 3 084 354). 28 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 590 493. За все время в мире заразились 607 453 554 человека. За сутки умерли 2 566 человек (всего - 6 510 308).









  • Весы - самый точный гороскоп на 10 сентября 2022 года
  • 13 сентября 2022 - какой праздник в России. Какой церковный праздник
  • НТВ - программа передач на 7 сентября 2022 года на весь день
  • Сколько ресторанов McDonald's (Макдоналдс) работало в России
  • Четыре велопарада запланированы в Москве в 2016 году
    •




    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 9 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 6-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начался 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 6-й тур чемпионата Италии по футболу

    Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 7-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    Формула-1 2022 - расписание сезона и календарь гонок

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартовал в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.









    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 9 сентября 2022
    Где находится Констанца на карте Румынии, карта порта Констанца
    Рыбы - самый точный гороскоп на 11 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 11 сентября 2022 года
    Стрелец - самый точный гороскоп на 11 сентября 2022 года
    Козерог - самый точный гороскоп на 11 сентября 2022 года
    Скорпион - самый точный гороскоп на 11 сентября 2022 года
    Весы - самый точный гороскоп на 11 сентября 2022 года
    Дева - самый точный гороскоп на 11 сентября 2022 года
    Лев - самый точный гороскоп на 11 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru