На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 9 сентября в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 52 106 человек (3 621 госпитализация). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 960 295 человек. Умерли за сутки в России 96 человек.



В Москве за сутки заразились 6 525 человек (за все время - 3 084 354). 28 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 590 493. За все время в мире заразились 607 453 554 человека. За сутки умерли 2 566 человек (всего - 6 510 308).