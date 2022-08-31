Гороскоп Телец на 31 августа 2022 года

Гороскоп на 31 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 31.08.2022



Телец



Тельцам стоит начать этот день с мелких приятных дел или с доведения до совершенства каких-то ювелирных работ с эстетическим оттенком (например, косметических). В течение дня общий фон событий станет менее благоприятным. Не исключены мелкие недомогания, ошибки, негативные нотки в собственном или чужом настроении. Стоит отложить новые дела и быть внимательнее, чтобы не подпортить нужные отношения (Rambler/гороскопы).