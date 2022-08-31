Гороскоп Весы на 31 августа 2022 года

Гороскоп на 31 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 31.08.2022



Весы



Начало этого дня для многих Весов окажется гармоничным и им стоит попытаться сохранить этот приятный настрой на весь день. Он поможет им оптимистичнее смотреть в будущее, если вновь напомнит о себе незакрытая проблема прошлого - например, нерешенный вопрос о жилье или семейный разлад. Во второй половине дня снизится удачливость, желательно свернуть на время активные контакты и лишние расходы (Rambler/гороскопы).