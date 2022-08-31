Гороскоп Козерог на 31 августа 2022 года

Гороскоп на 31 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 31.08.2022



Козерог



В течение дня негативные грани событий начнут преобладать для Козерогов над позитивными. Если ситуация остается благоприятной, возрастет чувствительность самих Козерогов: они могут впасть в уныние, переутомиться, ощутить тот или иной знакомый дискомфорт, стать критичными, недоверчивыми и мнительными. Возможно, начнут сказываться не лучшие черты их натуры или погрешности в их поведении, общении (Rambler/гороскопы).