В России и мире 31 августа 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 31 августа



- День ветеринарного работника

Учрежден Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 11 июня 2014 года. Праздник посвящен святым Флору и Лавру, которые считаются покровителями домашнего скота.



- День блога

Основанием для выбора календарной даты стал цифровой эквивалент самого слова blog – 3108, что как раз соответствует 31 августа.



Какой церковный православный праздник отмечают 31 августа



- Фрол и Лавёр – лошадники

День памяти двух братьев – святых Флора и Лавра. Флор и Лавр считаются покровителями лошадей. Их купают, расчесывают и украшают ленточками гриву и хвост. Затем священник тут же, на берегу, окропляет животных святой водой. Кормят их досыта, не жалея лакомства. В этот день не используют коней в работе, считая, что этим накличут беду.