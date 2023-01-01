Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Сколько дней в 2023 году. Количество дней зимы и весны



Сколько дней будет в 2023 году — вопрос, который интересует многих. Это может быть связано с необходимостью рассчитать количество рабочих и выходных дней.

Количество дней в 2023 году - 365 (невисокосный год).

Сколько дней зимы в этом году - 90.

Январь - 31 день
Февраль - 28 дней
Декабрь - 31 день

Сколько дней весны в 2023 году - 92.

Март - 31 день
Апрель - 30 дней
Май - 31 день

Сколько дней лета в этом году - 92.

Июнь - 30 дней
Июль - 31 день
Август - 31 день

Количество дней осени в 2023 году - 91.

Сентябрь - 30 дней
Октябрь - 31 день
Ноябрь - 30 дней









  • Сколько дней отдыхаем на Новый год 2023, официальные новогодние праздники
  • Прогноз погоды в Москве на 14 дней
  • Выходные и праздники 2023 в России, сколько дней отдыхаем в 2023 году
  • Курс евро к рублю ЦБ РФ на 2 февраля 2023
  • Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 2 февраля 2023
  • Сколько будем отдыхать на новогодние праздники в 2023
  • 1000 дней до старта чемпионата мира по футболу-2018
    •




    На каком сайте можно найти точный прогноз на футбол

    Прогнозы на футбол

    Ставки на футбол - это довольно интересный, но в то же время сложный процесс. Трудность заключается в том, что человеку необходимо угадать тот или иной результат.

    Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций матчей КХЛ 2022/2023

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    ЧМ по хоккею 2023. Расписание матчей чемпионата мира по хоккею

    Расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2023

    Чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2023 году пройдет с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии. Матчи чемпионата состоятся в Риге и Тампере.

    Победители Лиги чемпионов УЕФА, все финалы Лиги чемпионов по футболу

    Победители Лиги чемпионов по футболу

    Первым обладателем престижного трофея стал мадридский «Реал», переигравший в финале на стадионе «Парк де Пренс» в Париже французский «Реймс».









    Где находится Краматорск на карте Донецкой области, ДНР
    Где находится Дружковка на карте Донецкой области
    Где находится Красный Лиман на карте Донецкой области
    Где находится Новофедоровка на карте Крыма
    Королева Елизавета II английская - сколько лет, семья, фото в молодости, биография, возраст, дети
    Очень смешные анекдоты про Вовочку
    Где находится Павлоград на карте Днепропетровской области
    Где находится Балтийское море на карте Европы
    Сколько дней в 2023 году. Количество дней зимы и весны
    Где находится на карте России мост Благовещенск-Хэйхэ в Китай


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru