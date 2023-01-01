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Сколько дней в 2023 году. Количество дней зимы весны, лета и осени



Сколько дней будет в 2023 году — вопрос, который интересует многих. Это может быть связано с необходимостью рассчитать количество рабочих и выходных дней.

Количество дней в 2023 году - 365 (невисокосный год).

Сколько дней зимы в этом году - 90.

Январь - 31 день
Февраль - 28 дней
Декабрь - 31 день

Сколько дней весны в 2023 году - 92.

Март - 31 день
Апрель - 30 дней
Май - 31 день

Сколько дней лета в этом году - 92.

Июнь - 30 дней
Июль - 31 день
Август - 31 день

Количество дней осени в 2023 году - 91.

Сентябрь - 30 дней
Октябрь - 31 день
Ноябрь - 30 дней









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