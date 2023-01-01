Сколько дней в 2023 году. Количество дней зимы весны, лета и осени



Сколько дней будет в 2023 году — вопрос, который интересует многих. Это может быть связано с необходимостью рассчитать количество рабочих и выходных дней.



Количество дней в 2023 году - 365 (невисокосный год).



Сколько дней зимы в этом году - 90.



Январь - 31 день

Февраль - 28 дней

Декабрь - 31 день



Сколько дней весны в 2023 году - 92.



Март - 31 день

Апрель - 30 дней

Май - 31 день



Сколько дней лета в этом году - 92.



Июнь - 30 дней

Июль - 31 день

Август - 31 день



Количество дней осени в 2023 году - 91.



Сентябрь - 30 дней

Октябрь - 31 день

Ноябрь - 30 дней



















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