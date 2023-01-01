Сколько дней в 2023 году. Количество дней зимы весны, лета и осени

Сколько дней будет в 2023 году — вопрос, который интересует многих. Это может быть связано с необходимостью рассчитать количество рабочих и выходных дней.
Количество дней в 2023 году - 365 (невисокосный год).
Сколько дней зимы в этом году - 90.
Январь - 31 день
Февраль - 28 дней
Декабрь - 31 день
Сколько дней весны в 2023 году - 92.
Март - 31 день
Апрель - 30 дней
Май - 31 день
Сколько дней лета в этом году - 92.
Июнь - 30 дней
Июль - 31 день
Август - 31 день
Количество дней осени в 2023 году - 91.
Сентябрь - 30 дней
Октябрь - 31 день
Ноябрь - 30 дней