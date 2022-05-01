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Лунный посевной календарь садовода и огородника на сентябрь 2022


Удобный календарь огородника и садовода на девятый месяц года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов на сентябрь 2022 года.

Благоприятные дни для посева семян в сентябре 2022 года

Огурцы - 1, 2, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29

Перец, баклажаны - 1, 2, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29

Чеснок - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 28, 29, 30

Капуста - 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29

Томаты - 1, 2, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29

Корнеплоды - 1, 2, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29

Зелень разная - 1, 2, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29

Благоприятные дни для посадки саженцев в сентябре 2022 года

Плодовые деревья - 1, 2, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29

Плодовые кустарники - 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29

Малина, ежевика - 1, 2, 9, 18, 19, 20, 28, 29

Клубника - 1, 2, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29

Благоприятные дни для посева и посадки цветов в сентябре 2022 года

Розы - 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 29

Двулетние и многолетние цветы - 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 29

Луковичные и клубневые цветы - 1, 2, 5, 6, 14, 15, 28, 29









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