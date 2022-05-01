Лунный посевной календарь садовода и огородника на сентябрь 2022

Удобный календарь огородника и садовода на девятый месяц года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов на сентябрь 2022 года.



Благоприятные дни для посева семян в сентябре 2022 года



Огурцы - 1, 2, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29



Перец, баклажаны - 1, 2, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29



Чеснок - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 28, 29, 30



Капуста - 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29



Томаты - 1, 2, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29



Корнеплоды - 1, 2, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29



Зелень разная - 1, 2, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29



Благоприятные дни для посадки саженцев в сентябре 2022 года



Плодовые деревья - 1, 2, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29



Плодовые кустарники - 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29



Малина, ежевика - 1, 2, 9, 18, 19, 20, 28, 29



Клубника - 1, 2, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29



Благоприятные дни для посева и посадки цветов в сентябре 2022 года



Розы - 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 29



Двулетние и многолетние цветы - 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 29



Луковичные и клубневые цветы - 1, 2, 5, 6, 14, 15, 28, 29



















Овен - точный гороскоп на сентябрь 2022 Какой праздник 5 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник Самые смешные анекдоты дня - 13 апреля 2022 года



