Лунный посевной календарь садовода и огородника на сентябрь 2022

Удобный календарь огородника и садовода на девятый месяц года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов на сентябрь 2022 года.
Благоприятные дни для посева семян в сентябре 2022 года
Огурцы - 1, 2, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29
Перец, баклажаны - 1, 2, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29
Чеснок - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 28, 29, 30
Капуста - 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29
Томаты - 1, 2, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29
Корнеплоды - 1, 2, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29
Зелень разная - 1, 2, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29
Благоприятные дни для посадки саженцев в сентябре 2022 года
Плодовые деревья - 1, 2, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29
Плодовые кустарники - 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29
Малина, ежевика - 1, 2, 9, 18, 19, 20, 28, 29
Клубника - 1, 2, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29
Благоприятные дни для посева и посадки цветов в сентябре 2022 года
Розы - 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 29
Двулетние и многолетние цветы - 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 29
Луковичные и клубневые цветы - 1, 2, 5, 6, 14, 15, 28, 29