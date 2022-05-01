Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




1 сентября - какой знак зодиака


Какой знак зодиака 1 сентября. Шестой знак зодиака - Дева. Олицетворяет собой справедливость и чистоту.

Дева воплощает принцип порядка, победу разума над чувствами, умение видеть целое в деталях.

Стихия - земля.

Планета - Меркурий.

Камень - кианит, яшма.

Талисман - астра, кузнечик.

Цвет - синий, желтый.

Положительные качества - терпение и стойкость, прямолинейность и честность, доброжелательность и добродушие, искренность.

Недостатки - дотошность и занудство.

Любовь и отношения - Дева не бросается в пучину чувств, а подходит к любви взвешенно и осторожно. В избраннике ищет идеал, который нарисовала еще в юности. Во второй половинке ищет доверие, понимание и надежность.

Секс - при внешней сдержанности Деве не чужда страсть. Она знает, как правильно подвести к интимной близости, и сделать любовную игру запоминающейся. Не жалеет ласк, но решительных шагов ждет от партнера.

Семья - семья для Девы – оплот стабильности, который они тщательно оберегают от внешних воздействий. Со вступлением в брак может оттолкнуть друзей, если они несут угрозу любовной идиллии. Спутнику жизни дарит нежность, заботу и всестороннюю поддержку.

Совместимость - идеальные партнеры – Дева, Телец, Рак, Скорпион, Козерог. Низкая совместимость - Овен, Стрелец.

Карьера - Дева – прекрасный работник, который отличается ответственностью и скрупулезным выполнением любого задания. Для нее важна материальная составляющая работы, поэтому она ищет хорошо оплачиваемые должности с частыми премиальными выплатами.

Здоровье - Дева часто страдает заболеваниями нервной системы. Ей рекомендуется больше отдыхать и не «тянуть» все «на себе». Слабые места – легкие, пищеварительная система и суставы.

Дева - женщина - романтичная, преданная и практичная натура. Она с радостью становится домохозяйкой и ухаживает за семьей и домом.

Дева - мужчина - серьезный, надежный и ответственный человек. Большую часть времени он посвящает работе. Его тяжело вывести из себя. Он умело скрывает свои чувства даже от самых близких людей.









  • Гороскоп Дева на 31 августа 2022 года
  • Гороскоп Дева на 30 августа 2022 года
  • Гороскоп Дева на 29 августа 2022 года
  • Гороскоп Дева на 28 августа 2022 года
  • Гороскоп Дева на 27 августа 2022 года
    •




    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 5-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Премьер-Лиги 2022/2023. 8-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    Сертификация спортивного оборудования и инвентаря

    Сертификация спортивного оборудования

    В каких случаях оценка соответствия спортивного оборудования и инвентаря обязательна? Какие добровольные документы могут оформить изготовители и импортеры? Этапы прохождения процедуры.

    Группы Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Расписание матчей, календарь

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.









    Какой праздник 2 сентября 2022 года. Какой церковный православный праздник в России
    Прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра
    Какая погода в Санкт-Петербурге 2 сентября 2022 года
    Какая погода в Москве 2 сентября 2022 года
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 1 сентября 2022 года
    1 сентября - какой знак зодиака
    Самая точная погода в Санкт-Петербурге на неделю и 10 дней
    Самая точная погода в Москве на неделю и 10 дней
    Рыбы - самый точный гороскоп на 2 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 2 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru