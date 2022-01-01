Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




19 сентября знак зодиака Дева, характеристика мужчин и женщин


Какой знак зодиака 19 сентября. Шестой знак зодиака - Дева. Олицетворяет собой справедливость и чистоту.

Дева воплощает принцип порядка, победу разума над чувствами, умение видеть целое в деталях.

Знак зодиака Дева

Стихия - земля.

Планета - Меркурий.

Камень - кианит, яшма.

Талисман - астра, кузнечик.

Цвет - синий, желтый.

Положительные качества - терпение и стойкость, прямолинейность и честность, доброжелательность и добродушие, искренность.

Недостатки - дотошность и занудство.

Любовь и отношения - Дева не бросается в пучину чувств, а подходит к любви взвешенно и осторожно. В избраннике ищет идеал, который нарисовала еще в юности. Во второй половинке ищет доверие, понимание и надежность.

Секс - при внешней сдержанности Деве не чужда страсть. Она знает, как правильно подвести к интимной близости, и сделать любовную игру запоминающейся. Не жалеет ласк, но решительных шагов ждет от партнера.

Семья - семья для Девы – оплот стабильности, который они тщательно оберегают от внешних воздействий. Со вступлением в брак может оттолкнуть друзей, если они несут угрозу любовной идиллии. Спутнику жизни дарит нежность, заботу и всестороннюю поддержку.

Совместимость - идеальные партнеры – Дева, Телец, Рак, Скорпион, Козерог. Низкая совместимость - Овен, Стрелец.

Карьера - Дева – прекрасный работник, который отличается ответственностью и скрупулезным выполнением любого задания. Для нее важна материальная составляющая работы, поэтому она ищет хорошо оплачиваемые должности с частыми премиальными выплатами.

Здоровье - Дева часто страдает заболеваниями нервной системы. Ей рекомендуется больше отдыхать и не «тянуть» все «на себе». Слабые места – легкие, пищеварительная система и суставы.

Дева - женщина - романтичная, преданная и практичная натура. Она с радостью становится домохозяйкой и ухаживает за семьей и домом.

Дева - мужчина - серьезный, надежный и ответственный человек. Большую часть времени он посвящает работе. Его тяжело вывести из себя. Он умело скрывает свои чувства даже от самых близких людей.









  • Дева - самый точный гороскоп на 15 сентября 2022 года
  • Дева - самый точный гороскоп на 21 сентября 2022 года
  • Дева - самый точный гороскоп на 19 сентября 2022 года
  • Дева - самый точный гороскоп на 18 сентября 2022 года
  • Дева - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    •




    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 19 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 11-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Кубок Первого канала по хоккею 2022. Расписание матчей, участники

    Кубок Первого канала по хоккею 2022

    Кубок Первого канала по хоккею, пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

    500 голов в НХЛ. Овечкин и другие

    Овечкин 500 голов в НХЛ

    Из российских хоккеистов только нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достиг рубежа в 500 голов за карьеру. Овечкин стал 6-м европейцем, преодолевшим эту отметку.

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.











    Народные приметы на 21 сентября 2022 года
    Рыбы - самый точный гороскоп на 21 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 21 сентября 2022 года
    Стрелец - самый точный гороскоп на 21 сентября 2022 года
    Козерог - самый точный гороскоп на 21 сентября 2022 года
    Скорпион - самый точный гороскоп на 21 сентября 2022 года
    Весы - самый точный гороскоп на 21 сентября 2022 года
    Дева - самый точный гороскоп на 21 сентября 2022 года
    Лев - самый точный гороскоп на 21 сентября 2022 года
    Рак - самый точный гороскоп на 21 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru