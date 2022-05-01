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6 сентября - какой знак зодиака


Какой знак зодиака 6 сентября. Шестой знак зодиака - Дева. Олицетворяет собой справедливость и чистоту.

Дева воплощает принцип порядка, победу разума над чувствами, умение видеть целое в деталях.

Стихия - земля.

Планета - Меркурий.

Камень - кианит, яшма.

Талисман - астра, кузнечик.

Цвет - синий, желтый.

Положительные качества - терпение и стойкость, прямолинейность и честность, доброжелательность и добродушие, искренность.

Недостатки - дотошность и занудство.

Любовь и отношения - Дева не бросается в пучину чувств, а подходит к любви взвешенно и осторожно. В избраннике ищет идеал, который нарисовала еще в юности. Во второй половинке ищет доверие, понимание и надежность.

Секс - при внешней сдержанности Деве не чужда страсть. Она знает, как правильно подвести к интимной близости, и сделать любовную игру запоминающейся. Не жалеет ласк, но решительных шагов ждет от партнера.

Семья - семья для Девы – оплот стабильности, который они тщательно оберегают от внешних воздействий. Со вступлением в брак может оттолкнуть друзей, если они несут угрозу любовной идиллии. Спутнику жизни дарит нежность, заботу и всестороннюю поддержку.

Совместимость - идеальные партнеры – Дева, Телец, Рак, Скорпион, Козерог. Низкая совместимость - Овен, Стрелец.

Карьера - Дева – прекрасный работник, который отличается ответственностью и скрупулезным выполнением любого задания. Для нее важна материальная составляющая работы, поэтому она ищет хорошо оплачиваемые должности с частыми премиальными выплатами.

Здоровье - Дева часто страдает заболеваниями нервной системы. Ей рекомендуется больше отдыхать и не «тянуть» все «на себе». Слабые места – легкие, пищеварительная система и суставы.

Дева - женщина - романтичная, преданная и практичная натура. Она с радостью становится домохозяйкой и ухаживает за семьей и домом.

Дева - мужчина - серьезный, надежный и ответственный человек. Большую часть времени он посвящает работе. Его тяжело вывести из себя. Он умело скрывает свои чувства даже от самых близких людей.









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