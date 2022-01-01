Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Знак зодиака Дева, характеристика мужчин и женщин, карьера, семья, здоровье, совместимость


Шестой знак зодиака - Дева. Олицетворяет собой справедливость и чистоту. Дева воплощает принцип порядка, победу разума над чувствами, умение видеть целое в деталях.

Знак зодиака Дева


22 августа - 23 сентября

Стихия - земля.

Планета - Меркурий.

Камень - кианит, яшма.

Талисман - астра, кузнечик.

Цвет - синий, желтый.

Положительные качества - терпение и стойкость, прямолинейность и честность, доброжелательность и добродушие, искренность.

Недостатки - дотошность и занудство.

Любовь и отношения - Дева не бросается в пучину чувств, а подходит к любви взвешенно и осторожно. В избраннике ищет идеал, который нарисовала еще в юности. Во второй половинке ищет доверие, понимание и надежность.

Секс - при внешней сдержанности Деве не чужда страсть. Она знает, как правильно подвести к интимной близости, и сделать любовную игру запоминающейся. Не жалеет ласк, но решительных шагов ждет от партнера.

Семья - семья для Девы – оплот стабильности, который они тщательно оберегают от внешних воздействий. Со вступлением в брак может оттолкнуть друзей, если они несут угрозу любовной идиллии. Спутнику жизни дарит нежность, заботу и всестороннюю поддержку.

Совместимость - идеальные партнеры – Дева, Телец, Рак, Скорпион, Козерог. Низкая совместимость - Овен, Стрелец.

Карьера - Дева – прекрасный работник, который отличается ответственностью и скрупулезным выполнением любого задания. Для нее важна материальная составляющая работы, поэтому она ищет хорошо оплачиваемые должности с частыми премиальными выплатами.

Здоровье - Дева часто страдает заболеваниями нервной системы. Ей рекомендуется больше отдыхать и не «тянуть» все «на себе». Слабые места – легкие, пищеварительная система и суставы.

Дева - женщина - романтичная, преданная и практичная натура. Она с радостью становится домохозяйкой и ухаживает за семьей и домом.

Дева - мужчина - серьезный, надежный и ответственный человек. Большую часть времени он посвящает работе. Его тяжело вывести из себя. Он умело скрывает свои чувства даже от самых близких людей.









  • Дева - самый точный гороскоп на 22 сентября 2022 года
  • Дева - самый точный гороскоп на 21 сентября 2022 года
  • Дева - самый точный гороскоп на 19 сентября 2022 года
  • Дева - самый точный гороскоп на 26 сентября 2022 года
  • Дева - самый точный гороскоп на 25 сентября 2022 года
    •




    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 24 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 780. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 21 шайбы.

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Вашингтон Кэпиталз в НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей

    Вашингтон Кэпиталз 2022, 2023

    Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне Национальной хоккейной лиги 2022/2023. Результаты игр, состав команды.











    Народные приметы на 25 сентября 2022 года
    Какой праздник 26 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в России
    Какой праздник 25 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в России
    Рыбы - самый точный гороскоп на 26 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 26 сентября 2022 года
    Стрелец - самый точный гороскоп на 26 сентября 2022 года
    Козерог - самый точный гороскоп на 26 сентября 2022 года
    Скорпион - самый точный гороскоп на 26 сентября 2022 года
    Весы - самый точный гороскоп на 26 сентября 2022 года
    Дева - самый точный гороскоп на 26 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru