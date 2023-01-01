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Сколько дней отдыхаем на Новый год 2024, новогодние праздники в России



На странице представлен календарь с праздниками и выходными днями в 2024 году.

Самые длинные выходные будут в период Новогодних каникул и на майские праздники.

В период Нового года россияне будут отдыхать 10 дней (с субботы 30 декабря 2023 года по понедельник 8 января 2024 года).

В мае праздники разделены на две части. Первые и вторые продлятся по четыре дня (с воскресенья 28 апреля по среду 1 мая и с четверга 9 мая по воскресенье 12 мая).

Выходные в 2024 году


- 10 дней (с 30 декабря по 8 января, с субботы по понедельник)
- 3 дня (с 23 по 25 февраля, с пятницы по воскресенье)
- 3 дня (с по 10 марта, с пятницы по воскресенье)
- 4 дня (с 28 апреля по 1 мая, с воскресенья по среду)
- 4 дня (с 9 по 12 мая, с четверга по воскресенье)
- 1 день (12 июня, среда)
- 2 дня (с 3 по 4 ноября, с воскресенья по понедельник)

Праздничные дни в 2024 году


1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
12 июня - День России
4 ноября - День народного единства









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