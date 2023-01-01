Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Сколько дней отдыхаем на Новый год 2024, официальные новогодние праздники в России



На странице представлен календарь с праздниками и выходными днями в 2024 году.

Самые длинные выходные будут в период Новогодних каникул и на майские праздники.

В период Нового года россияне будут отдыхать 10 дней (с субботы 30 декабря 2023 года по понедельник 8 января 2024 года).

В мае праздники разделены на две части. Первые и вторые продлятся по четыре дня (с воскресенья 28 апреля по среду 1 мая и с четверга 9 мая по воскресенье 12 мая).

Выходные в 2024 году


- 10 дней (с 30 декабря по 8 января, с субботы по понедельник)
- 3 дня (с 23 по 25 февраля, с пятницы по воскресенье)
- 3 дня (с по 10 марта, с пятницы по воскресенье)
- 4 дня (с 28 апреля по 1 мая, с воскресенья по среду)
- 4 дня (с 9 по 12 мая, с четверга по воскресенье)
- 1 день (12 июня, среда)
- 2 дня (с 3 по 4 ноября, с воскресенья по понедельник)

Праздничные дни в 2024 году


1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
12 июня - День России
4 ноября - День народного единства









  • Какой праздник 30 сентября 2023, церковный праздник в России
  • Какой праздник 29 сентября 2023, церковный праздник в России
  • Какого числа Троица в 2023 году
  • Весенние каникулы в школе 2023, каникулы для школьников
  • Сколько дней в 2023 году. Количество дней зимы и весны
    •




    Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на сегодня, где смотреть КХЛ

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей Лиги чемпионов по футболу 2023/2024, турнирная таблица, результаты, трансляции

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

    Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начнется 19 сентября и завершился 13 декабря 2023 года.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Формула 1. Гран-при России



    Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» проводился в Сочи до 2022 года.

    Формула 1. Гран-при Австралии

    Австралийский этап автогонок в классе «Формулы 1» проводится в Мельбурне на трассе «Альберт-Парк».

    Турнирная таблица РФПЛ 2023/2024 на сегодня

    Турнирная таблица РФПЛ 2023, 2024

    В чемпионате России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Расписание матчей РФПЛ 2023/2024 сегодня, результаты, где смотреть трансляции

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, РФПЛ

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.









    Сколько дней отдыхаем на Новый год 2024, официальные новогодние праздники в России
    Разговоры о важном - учебный год 2023/2024: темы классных часов в октябре, материалы для классных руководителей
    Какой праздник 30 сентября 2023, церковный праздник в России
    Какой праздник 29 сентября 2023, церковный праздник в России
    Где находится Клещеевка на карте Донецкой области
    Где находится Работино на карте Запорожской области
    Турецкий сериал Зимородок (2 сезон) на русском: сколько серий, где смотреть онлайн
    Список стран в НАТО 2023, сколько стран входят в НАТО
    Расписание прямых трансляций матчей 10-го тура РПЛ на ТВ
    Какой праздник 28 сентября 2023, церковный праздник в России


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru