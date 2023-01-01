Выходные и праздники 2023 в России, сколько дней отдыхаем в 2023 году

На странице представлен утвержденный календарь с праздниками и выходными днями. В 2023 году в России 14 государственных праздничных дней. Самые длинные выходные будут в период Новогодних каникул, в феврале и на майские праздники.



Выходные в 2023 году



- 9 дней (с 31 декабря по 8 января, с субботы по воскресенье)

- 4 дня (с 23 по 26 февраля, с четверга по воскресенье)

- 1 день (8 марта, среда)

- 3 дня (с 29 апреля по 1 мая, с субботы по понедельник)

- 4 дня (с 6 по 9 мая, с субботы по вторник)

- 3 дня (с 10 по 12 июня, с субботы по понедельник)

- 3 дня (с 4 по 6 ноября, с субботы по понедельник)



Праздничные дни в 2023 году



1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы

7 января - Рождество Христово

23 февраля - День защитника Отечества

8 марта - Международный женский день

1 мая - Праздник Весны и Труда

9 мая - День Победы

12 июня - День России

4 ноября - День народного единства