С 5 сентября 2022 года на НТВ — продолжение сериала с Александром Устюговым в главной роли о герое лихих 90-х, который возвращается в родной город после многолетнего отсутствия и оказывается втянутым в конфликт с местным криминальным воротилой.



Рикошет-2



Количество серий: 16.



Премьера: 5 сентября 2022 года в 21:40.



Автор сценария: Денис Карышев.



Режиссер-постановщик: Денис Карышев.



В ролях: Александр Устюгов, Екатерина Волкова, Пётр Рыков, Ингрид Олеринская, Константин Адаев, Виктория Заболотная, Виктор Пипа, Сергей Чудаков, Андрей Чуманов, Елена Муравьёва, Анна Попова, Анна Бачалова и др.