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Рикошет 2 сезон - дата выхода сериала на НТВ


С 5 сентября 2022 года на НТВ — продолжение сериала с Александром Устюговым в главной роли о герое лихих 90-х, который возвращается в родной город после многолетнего отсутствия и оказывается втянутым в конфликт с местным криминальным воротилой.

Рикошет-2

Количество серий: 16.

Премьера: 5 сентября 2022 года в 21:40.

Автор сценария: Денис Карышев.

Режиссер-постановщик: Денис Карышев.

В ролях: Александр Устюгов, Екатерина Волкова, Пётр Рыков, Ингрид Олеринская, Константин Адаев, Виктория Заболотная, Виктор Пипа, Сергей Чудаков, Андрей Чуманов, Елена Муравьёва, Анна Попова, Анна Бачалова и др.









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