Михаил Сергеевич Горбачев - последний Генеральный секретарь ЦК КПСС. Умер 30 августа 2022 года в Москве.



Возраст Горбачева, где родился, когда стал Генеральным секретарем ЦК КПСС



Возраст Горбачева - 91 год.



Где и когда родился Горбачев - 2 марта 1931 года, село Привольное, Медвеженский район, Северо-Кавказский край, РСФСР, СССР.



Когда стал Генеральным секретарем ЦК КПСС - 11 марта 1985 года.



Во сколько лет стал Генеральным секретарем ЦК КПСС - 54 года.



Когда был Президентом СССР - 15 марта 1990 года — 25 декабря 1991 года.



Семья - был женат на Раисе Максимовне Горбачевой (1932—1999), дочь - Ирина Вирганская (род. 1957).