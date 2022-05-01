Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Какой праздник 1 сентября 2022 года. Какой церковный православный праздник в России


В России и мире 1 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 1 сентября

День знаний (Первый звонок)
Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года. Праздник символизирует начало учебного года.

Какой церковный православный праздник отмечают 1 сентября

- Фекла-свекольница (Андрей-тепляк)
День памяти святых Андрея Стратилата, Феклы и других мучеников. Народное название «Свекольница» связано с тем, что в этот день начиналась уборка свеклы. В этот день мальчиков, которым исполнилось 4 года, впервые садят на коня.

- Праздник Донской чудотворной иконы Божией Матери
Специалисты датируют время её написания 1380 — 1395 годами. В настоящее время Донская икона находится в Третьяковской галерее. в день празднования иконы её доставляют в Донской монастырь для совершения перед ней праздничного богослужения.









  • Какой праздник 27 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник ...
  • Какой праздник 21 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник ...
  • Какой праздник 10 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник ...
  • Какой праздник 5 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в ...
  • Какой праздник 25 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник
    •




    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 5-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Премьер-Лиги 2022/2023. 8-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    Сертификация спортивного оборудования и инвентаря

    Сертификация спортивного оборудования

    В каких случаях оценка соответствия спортивного оборудования и инвентаря обязательна? Какие добровольные документы могут оформить изготовители и импортеры? Этапы прохождения процедуры.

    Группы Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Расписание матчей, календарь

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.









    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 31 августа 2022
    Гороскоп Рыбы на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Водолей на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Стрелец на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Козерог на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Скорпион на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Весы на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Дева на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Лев на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Рак на 1 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru