Какой праздник 1 сентября 2022 года. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире 1 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 1 сентября



День знаний (Первый звонок)

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года. Праздник символизирует начало учебного года.



Какой церковный православный праздник отмечают 1 сентября



- Фекла-свекольница (Андрей-тепляк)

День памяти святых Андрея Стратилата, Феклы и других мучеников. Народное название «Свекольница» связано с тем, что в этот день начиналась уборка свеклы. В этот день мальчиков, которым исполнилось 4 года, впервые садят на коня.



- Праздник Донской чудотворной иконы Божией Матери

Специалисты датируют время её написания 1380 — 1395 годами. В настоящее время Донская икона находится в Третьяковской галерее. в день празднования иконы её доставляют в Донской монастырь для совершения перед ней праздничного богослужения.