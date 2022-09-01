Гороскоп Телец на 1 сентября 2022 года

Гороскоп на 1 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 01.09.2022



Телец



Сегодня Тельцам придется ориентироваться на царящую вокруг них психологическую атмосферу или на поведение конкретных людей - родственников, клиентов, друзей, партнера по браку. Этот день не располагает к душевной открытости, но многое зависит от степени доверия в отношениях: если она велика, можно рассчитывать на взаимопонимание. Не самый удачный момент для контактов с начальником или заказчиком (Rambler/гороскопы).