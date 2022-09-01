Гороскоп Близнецы на 1 сентября 2022 года

Гороскоп на 1 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 01.09.2022



Близнецы



Сегодня многие Близнецы вынуждены заниматься не тем, чего хотят. Близнецам, свободным в выборе занятий, придется погрузиться в неприятные, скучные и местами опасные детали своего дела. Может временно снизиться тонус или темп действий, проявиться хроническое недомогание. Возможны препятствия или потребность в помощи. Наиболее полезная сторона дня - вскрытие застарелых недочетов, порой неожиданное (Rambler/гороскопы).