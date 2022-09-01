Гороскоп Лев на 1 сентября 2022 года

Гороскоп на 1 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 01.09.2022



Лев



Сегодня на первом месте у Львов могут оказаться бытовые нужды, темы жилья или недвижимости. В центр внимания могут попасть дела, связанные с арендой, наследством, куплей-продажей имущества. День заостряет внимание на недостатках (особенно на старых недочетах), которые порой могут обнаруживаться в самых неожиданных местах и портить настроение. Желательно воздержаться от подписания договора, сметы (Rambler/гороскопы).