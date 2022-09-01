Гороскоп Весы на 1 сентября 2022 года

Гороскоп на 1 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 01.09.2022



Весы



Сегодня звезды советуют Весам следовать режиму экономии. Стоит воздержаться на время от новых приобретений и от попытки удачно сбыть с рук старые вещи (за исключением ситуаций, когда вы отдаете их даром и ничего не ждете взамен). Также в этот день имеет смысл отложить важные дела, развлекательные и романтические мероприятия, свое вступление в новую группу или окончательный выход из старой (Rambler/гороскопы).