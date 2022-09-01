Гороскоп Козерог на 1 сентября 2022 года

Гороскоп на 1 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 01.09.2022



Козерог



Сегодня Козероги склонны пессимистично смотреть в будущее. Многие представители знака могут разочароваться в друзьях, планах или надеждах. Однако в неожиданных событиях этого дня для них содержится не только нота уныния, но и зерно здравого смысла и шанс на добрые вести. Возможно, подтвердятся их подозрения, или окажутся оправданы прежние жертвы. Нежелательно строить планы и заводить новых друзей (Rambler/гороскопы).